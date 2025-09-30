Flotilla Israele pronto a intervenire Crosetto e Meloni | Fermatevi

La Flotilla prosegue la sua rotta verso Gaza e si avvicina alla cosiddetta “zona arancione”, quella a massimo rischio. Nelle prossime ore – già nella notte fra oggi, lunedì 30 settembre, e domani – le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla potrebbero superare il limite delle 150 miglia nautiche, oltre il quale l’intervento delle forze israeliane diventa altamente probabile. La tensione cresce a bordo, ma anche in Italia e a livello diplomatico: la Marina Militare ha già lanciato un primo alert, e ha reso noto che nella notte sarà inviato un ultimo avviso per scoraggiare la prosecuzione. Intanto, la fregata Alpino sarà pronta ad accogliere chi deciderà di lasciare la missione, mentre sindacati come Usb e Cgil annunciano scioperi e piazze in caso di attacchi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

