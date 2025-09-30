Flotilla | incursori della marina israeliana pronti a intervenire se sarà forzato il blocco navale a Gaza
La marina militare israeliana è pronta a intervenire in vista dell'arrivo nella acque antistanti la Striscia di Gaza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L'emittente pubblica israeliana Kan ha svelato il piano della Marina militare israeliana per fermare la missione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Global Sumud Flotilla, imbarcazioni a 270 miglia da Gaza, entro 36 ore in "zona ad alto rischio", Crosetto: "Spero che ci siano solo arresti" - X Vai su X
Emozionante il volo degli Incursori del Comsubin per l’inaugurazione della nona edizione di Seafuture: l’esposizione internazionale sulla blue economy, con oltre 370 aziende legate all’industria della Difesa e alle tecnologie italiane in ambito navale, con dele - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla nell'area a rischio, 'l'Italia ci vuole sabotare'. Meloni: 'Si fermi'. La Marina israeliana pronta a bloccarla - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative'. Da ansa.it
**Mo: media, 'Israele porterà attivisti Flotilla ad Ashdod, alcune barche saranno affondate'** - La Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nella Striscia di Gaza nelle prossime 24 ore. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it