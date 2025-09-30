Flotilla | incursori della marina israeliana pronti a intervenire se sarà forzato il blocco navale a Gaza

Firenzepost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La marina militare israeliana è pronta a intervenire in vista dell'arrivo nella acque antistanti la Striscia di Gaza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L'emittente pubblica israeliana Kan ha svelato il piano della Marina militare israeliana per fermare la missione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

flotilla incursori della marina israeliana pronti a intervenire se sar224 forzato il blocco navale a gaza

© Firenzepost.it - Flotilla: incursori della marina israeliana pronti a intervenire se sarà forzato il blocco navale a Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - incursori

flotilla incursori marina israelianaLa Flotilla nell'area a rischio, 'l'Italia ci vuole sabotare'. Meloni: 'Si fermi'. La Marina israeliana pronta a bloccarla - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative'. Da ansa.it

flotilla incursori marina israeliana**Mo: media, 'Israele porterà attivisti Flotilla ad Ashdod, alcune barche saranno affondate'** - La Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nella Striscia di Gaza nelle prossime 24 ore. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Incursori Marina Israeliana