Flotilla il ribellismo in mare aperto non salverà Gaza A farlo sarà la diplomazia dei potenti
C’è un paradosso che merita di essere messo in chiaro. Da giorni assistiamo al clamore attorno alla Flotilla, decine di imbarcazioni che puntano a rompere il blocco israeliano per consegnare simbolicamente qualche sacco di farina. Una sfida che nasce da un ideologismo dogmatico, più che da un calcolo realistico. Perché ciò che viene portato a bordo non è sufficiente neppure a coprire un’ora di bisogni di Gaza, ma serve ad alimentare una narrazione, quella del gesto militante che sfida il potere. Questa dimensione simbolica non va sottovalutata, ma nemmeno sopravvalutata. Perché mentre i riflettori si accendono sulle navi, i destini veri della popolazione palestinese si decidono altrove. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
