Flotilla il generale Tricarico | È un braccio operativo di Hamas ora le connessioni sono provate ma ormai nessuno crede a Israele

L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto «direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud». Compare una lista di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Flotilla, il generale Tricarico: «È un braccio operativo di Hamas, ora le connessioni sono provate ma ormai nessuno crede a Israele»

In questa notizia si parla di: flotilla - generale

Usb: "Sciopero generale se Israele attacca la Flotilla"

"Sciopero generale se attaccano la Flotilla diretta a Gaza", l'annuncio di Usb

Attacco alla Global Sumud Flotilla, il corteo arriva dentro al porto: "Pronti allo sciopero generale". FOTO e VIDEO

#Cgil: sarà sciopero generale tempestivo in caso di attacchi alla #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Landini: “Sciopero generale se la Flotilla verrà attaccata” Fonte: http://corriere.it - X Vai su X

Flotilla, il generale Tricarico: «È un braccio operativo di Hamas, ora le connessioni sono provate ma ormai nessuno crede a Israele» - L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto «direttamente nel finanziamento della flottiglia ... msn.com scrive

Cinzia: ''Rocco? Mi capisce appieno!'' - Ira di Fratelli d'Italia Scagionata dopo aver sparato al fidanzato, ora è accusata di aver ucciso il marito. Segnala msn.com