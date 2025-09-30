Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio A Roma è allerta per le proteste in caso di attacco

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa sera stiamo entrando nella zona ad alto rischio. I lavoratori di tutto il mondo si stanno preparando per mobilitazioni di massa. Insieme, chiediamo un passaggio sicuro. Un attacco alla Flotilla è un attacco alla Palestina. Ogni testimone è importante. La nostra sicurezza dipende dal mondo che ci osserva. Per favore, condividete questo messaggio il più possibile. Unitevi a noi. Fermate il genocidio. Tenete gli occhi su Gaza “. La Global Sumud Flotilla, nel suo ultimo messaggio, comunica che si trova a 175 miglia da Gaza e chiama a raccolta la società civile a reagire in caso di attacchi da parte delle forze israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

