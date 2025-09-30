Flotilla | Entriamo nella zona ad alto rischio A Roma è allerta per le proteste in caso di attacco
“Questa sera stiamo entrando nella zona ad alto rischio. I lavoratori di tutto il mondo si stanno preparando per mobilitazioni di massa. Insieme, chiediamo un passaggio sicuro. Un attacco alla Flotilla è un attacco alla Palestina. Ogni testimone è importante. La nostra sicurezza dipende dal mondo che ci osserva. Per favore, condividete questo messaggio il più possibile. Unitevi a noi. Fermate il genocidio. Tenete gli occhi su Gaza “. La Global Sumud Flotilla, nel suo ultimo messaggio, comunica che si trova a 175 miglia da Gaza e chiama a raccolta la società civile a reagire in caso di attacchi da parte delle forze israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Schlein accoglie a scoppio ritardato l’appello di Mattarella alla Flotilla, ma si chiama fuori: “Noi non c’entriamo”
Schlein accoglie a scoppio ritardato l'appello di Mattarella alla Flotilla, ma si chiama fuori: "Noi non c'entriamo"
Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana a bordo della Global Sumud Flotilla, ha avuto contatti tra ieri e l’altro ieri i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e i rappresentanti delle opposizioni. I colloqui hanno segnato il punto più alto di una me - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Meloni: «Si fermi o a rischio il piano Usa». La Marina israeliana pronta ad entrare in azione - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Come scrive ilgazzettino.it
Stasera la Flotilla nella zona a rischio. La Marina israeliana pronta a entrare in azione - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Si legge su ansa.it