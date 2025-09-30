Flotilla ecco il limite della protezione della marina italiana | anche pugliesi a bordo Israele prossima azione per bloccare gli attivisti

Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca, conllll. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Specificamente l’attivista di Martina Franca, che è un funzionario diplomatico a Bruxelles, porta un quintale di olio ottenuto dal piccolo uliveto della casa della famiglia, di origini umili, a Crispiano. Nelle ultime ore il ministro della Difesa, Guido Crosetto si è appellato agli attivisti e lo ha fatto in prossimità del limite territoriale marittimo oltre il quale la protezione della nave militare italiana finisce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Flotilla, ecco il limite della protezione della marina italiana: anche pugliesi a bordo Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti

#Flotilla "Siamo a circa 200 miglia da #Gaza. Stasera nave Alpino tornerà indietro. Entreremo nella zona di intercettazione. Non c'è un limite per il blocco navale: è grande quanto gli altri Stati consentono a Israele di farlo", dice Tony La Piccirella. - X Vai su X

È scontato che Israele non accetti che le barche di Flotilla superino il limite delle sue acque territoriali - facebook.com Vai su Facebook

Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Riporta ansa.it