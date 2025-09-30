Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica, Nicola Porro ha fatto vedere chiaramente, immagini alla mano, cosa potrebbe accadere alla Global Sumud Flotilla se decidesse davvero, come hanno più volte dichiarato di voler fare i suoi attivisti, di forzare il blocco navale militare imposto da Israele al mare di fronte alla Striscia di Gaza. Esiste infatti un precedente che risale al 31 maggio del 2010. L'episodio si è svolto in acque internazionali, a circa 70 miglia dalla costa israeliana, quando la nave turca Mavi Marmara, parte di un convoglio di sei imbarcazioni, cercò di raggiungere la Striscia di Gaza con a bordo attivisti e aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, è già successo. Così Israele abbordò la nave, fu una carneficina