Flotilla è già successo Così Israele abbordò la nave fu una carneficina
Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica, Nicola Porro ha fatto vedere chiaramente, immagini alla mano, cosa potrebbe accadere alla Global Sumud Flotilla se decidesse davvero, come hanno più volte dichiarato di voler fare i suoi attivisti, di forzare il blocco navale militare imposto da Israele al mare di fronte alla Striscia di Gaza. Esiste infatti un precedente che risale al 31 maggio del 2010. L'episodio si è svolto in acque internazionali, a circa 70 miglia dalla costa israeliana, quando la nave turca Mavi Marmara, parte di un convoglio di sei imbarcazioni, cercò di raggiungere la Striscia di Gaza con a bordo attivisti e aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - successo
Antonio Mazzeo racconta cos’è successo sulla Freedom Flotilla: “Polizia israeliana barbara e umiliante”
Flotilla verso Gaza, Conte: “Accertiamo cosa è successo, Governo e Ue si impegnino”
Global Sumud Flotilla colpita da un drone: l'attacco nella notte, l'incendio a bordo e la smentita della Tunisia. Cosa è successo
Flotilla, è già un successo, spero si trovi un accordo - Dario Nardella - X Vai su X
Global Sumud Flotilla, è successo subito dopo l'appello urgente del presidente Mattarella: reazioni e polemiche >> https://buff.ly/tByPXOB - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla colpita da un drone: l'attacco nella notte, l'incendio a bordo e la smentita della Tunisia. Cosa è successo - Nei video condivisi dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla si vedono gli attimi prima, dopo e durante l'attacco del drone ... ilmessaggero.it scrive