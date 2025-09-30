Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca, conllll. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Specificamente l’attivista di Martina Franca, che è un funzionario diplomatico a Bruxelles, porta un quintale di olio ottenuto dal piccolo uliveto della casa della famiglia, di origini umili, a Crispiano. Nelle ultime ore il ministro della Difesa, Guido Crosetto si è appellato agli attivisti e lo ha fatto in prossimità del limite territoriale marittimo oltre il quale la protezione della nave militare italiana finisce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Flotilla, è arrivato il limite della protezione della marina italiana: anche pugliesi a bordo Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti