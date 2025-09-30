Flotilla è arrivato il limite della protezione della marina italiana | anche pugliesi a bordo Israele prossima azione per bloccare gli attivisti
Nella foto interna Renzo Scialpi, originario di Martina Franca, conllll. Gli attivisti pugliesi, come gli altri di 44 Paesi, proseguono la navigazione verso la Palestina con l’intento di portare aiuti alla popolazione di Gaza stremata dagli attacchi israeliani. Specificamente l’attivista di Martina Franca, che è un funzionario diplomatico a Bruxelles, porta un quintale di olio ottenuto dal piccolo uliveto della casa della famiglia, di origini umili, a Crispiano. Nelle ultime ore il ministro della Difesa, Guido Crosetto si è appellato agli attivisti e lo ha fatto in prossimità del limite territoriale marittimo oltre il quale la protezione della nave militare italiana finisce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
“È arrivato tramite Farnesina l’intimazione di eliminare dalle nostre derrate biscotti, miele e marmellate, perché eccessivamente calorici. Non saprei come altro definire questo atto se non disumano”, dice il deputato Pd #Scotto a bordo della #Flotilla. - X Vai su X
Prosegue la missione della Flotilla dopo l’attacco con droni dei giorni scorsi. Dall’Italia è arrivato l’invito ad accettare la mediazione sull’invio degli aiuti umanitari. Ne abbiamo parlato con una giornalista riminese a bordo di una delle imbarcazioni. - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino: alle 2 della notte si fermerà. Israele accusa: “Controllati da Hamas” - La nave Alpino seguirà la Flotilla fino a 150 miglia da Gaza, poi si fermerà. ilfattoquotidiano.it scrive
Flotilla, l'ora X alle due di notte. La Difesa: "La nave Alpino diramerà un avviso e non oltrepasserà il limite" - La nave Fasan della Marina militare che segue la missione umanitaria diretta a Gaza darà l'ultimatum: "Disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo". Come scrive today.it