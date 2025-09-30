Flotilla domani nella zona a rischio Crosetto | Solo arresti? Firmerei

Roma, 30 settembre 2025 – La resa finale è vicina. “Tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione e fra 3 a Gaza”, ha annunciato ieri pomeriggio Tony La Piccirella, l’attivista barese a bordo della Global Sumud Flotilla. Giunta a poche centinaia di miglia dalla Striscia, la missione sta entrando nella cosiddetta ‘orange zone’, dove è alto il rischio che le barche vengano attaccate da Israele. Procedendo a una velocità di 4 nodi, tra domani e giovedì le 43 barche con 530 persone a bordo, tra cui circa 40 italiani, si troveranno ad affrontare il blocco navale imposto da Israele nel 2009 a 12 miglia dalla costa di Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

