Flotilla documento attesterebbe rapporti con Hamas
Un documento pubblicato dal ministero degli Esteri israeliano, recentemente ritrovato a Gaza, e’ una lettera del 2021 firmata dall’allora capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. La carta “invita direttamente ed esplicitamente il presidente del Pcpa all’unita’”. “Nella lettera, Haniyeh sostiene pubblicamente l’organizzazione del Pcp”, afferma il ministero israeliano. La stessa fonte aggiunge che un secondo documento, rinvenuto in un avamposto di Hamas a Gaza, mostra un elenco di agenti del Pcpa, “alcuni dei quali sono agenti di Hamas di alto rango e ben noti”. Tra questi c’e’ Zaher Birawi, che e’ a capo del Pcpa nel Regno Unito ed e’ noto per aver organizzato missioni di flottiglia di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
BARBERINO TAVARNELLE - Barberino Tavarnelle: crisi umanitaria a Gaza e supporto alla Global Sumud Flotilla al centro del consiglio comunale. Il documento del gruppo di maggioranza sarà presentato nella prossima seduta del 30 settembre. - X Vai su X
In municipio a Mestre esplode la protesta dei cittadini che chiedono al Consiglio di votare un documento di sostegno alla Global Sumud Flotilla. Il tentativo per un documento unitario del Consiglio finora non pare andare in porto dopo un'ora di discussione anc - facebook.com Vai su Facebook