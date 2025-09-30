Flotilla documento attesterebbe rapporti con Hamas

Un documento pubblicato dal ministero degli Esteri israeliano, recentemente ritrovato a Gaza, e’ una  lettera del 2021 firmata dall’allora capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. La carta “invita direttamente ed esplicitamente il presidente del Pcpa all’unita’”. “Nella lettera, Haniyeh sostiene pubblicamente l’organizzazione del Pcp”, afferma il ministero israeliano. La stessa fonte aggiunge che un secondo documento, rinvenuto in un avamposto di Hamas a Gaza, mostra un elenco di agenti del Pcpa, “alcuni dei quali sono agenti di Hamas di alto rango e ben noti”. Tra questi c’e’  Zaher Birawi, che e’ a capo del Pcpa nel Regno Unito  ed e’ noto per aver organizzato missioni di flottiglia di attivisti a Gaza negli ultimi 15 anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

