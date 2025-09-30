La tensione cresce di ora in ora. La Flotilla ha detto no a ogni ulteriore mediazione e ora punta dritta verso la zona di blocco israeliana, la cosiddetta linea arancione. Un passaggio che gli stessi equipaggi definiscono il più pericoloso, perché a partire da lì la probabilità di un intervento armato da parte dell’ Idf diventa altissima. Nella notte, dal comitato direttivo, è arrivata la decisione definitiva: la rotta non si cambia più, nonostante i rischi. “Quando i governi si limitano a proposte alternative, dimostrano che potrebbero fermare la violenza ma scelgono di non farlo”, è stato il messaggio affidato alla nota diffusa nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla, decisione nella notte: rotta verso il blocco navale. Allarme sicurezza, rischio tragedia in mare