Flotilla decisione nella notte | rotta verso il blocco navale Allarme sicurezza rischio tragedia in mare

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione cresce di ora in ora. La Flotilla ha detto no a ogni ulteriore mediazione e ora punta dritta verso la zona di blocco israeliana, la cosiddetta linea arancione. Un passaggio che gli stessi equipaggi definiscono il più pericoloso, perché a partire da lì la probabilità di un intervento armato da parte dell’ Idf diventa altissima. Nella notte, dal comitato direttivo, è arrivata la decisione definitiva: la rotta non si cambia più, nonostante i rischi. “Quando i governi si limitano a proposte alternative, dimostrano che potrebbero fermare la violenza ma scelgono di non farlo”, è stato il messaggio affidato alla nota diffusa nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

flotilla decisione nella notte rotta verso il blocco navale allarme sicurezza rischio tragedia in mare

© Thesocialpost.it - Flotilla, decisione nella notte: rotta verso il blocco navale. Allarme sicurezza, rischio tragedia in mare

In questa notizia si parla di: flotilla - decisione

“La storia finisce qui”. Flotilla, la decisione shock di Greta Thunberg. Crolla tutto

Flotilla, la decisione shock di Greta Thunberg: crolla tutto!

“La storia finisce qui”. Flotilla, la decisione di Greta Thunberg

flotilla decisione notte rottaLa lezione di Crosetto ai pro Pal della Flotilla - Il soccorso alle imbarcazioni in rotta verso Gaza è il cortocircuito che gli attivisti non si aspettavano ... Segnala ilfoglio.it

flotilla decisione notte rottaFlotilla, l’annuncio di Crosetto dopo l’attacco: “Inviata una nave italiana” - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’invio di una fregata italiana in soccorso della Global Sumud Flotilla, dopo l’ultimo attacco ... Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Decisione Notte Rotta