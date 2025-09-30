Flotilla da Alpino primo alert a 180 miglia da Gaza | stanotte si fermerà La Marina israeliana pronta ad entrare in azione
Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: flotilla - alpino
Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “A Fregata Fasan si aggiungerà nave Alpino”
Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “Alla Fregata Fasan si aggiungerà la nave Alpino”
Flotilla, l'Italia invia anche la nave Alpino. Crosetto: «Ferma condanna per l'attacco, obiettivo è tutelare l'equipaggio»
Global Sumud Flotilla, la Alpino si fermerà a 150 miglia da Gaza - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Flotilla La fregata #Alpino della Marina Militare si fermerà a circa 120 miglia dalle coste della Striscia di #Gaza, cosa che dovrebbe verificarsi mercoledì. Alla flotta Sumud sarà inviato un avviso: proseguire nella navigazione sarà pericoloso. - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, da Alpino primo alert a 180 miglia da Gaza: stanotte si fermerà. «Disponibili ad accogliere chi lascia le barche» - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... ilmessaggero.it scrive
Da Alpino primo alert alla Flotilla a 180 miglia da Gaza - Alle ore 16:30 circa, in Italia, Nave Alpino della Marina Militare, 'raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza', diramerà un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni dell ... Da msn.com