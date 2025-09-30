Flotilla Crosetto va diretto | Firmerei perché ci fossero solo attivisti arrestati
Tajani: «Siamo operativi, ma non faremo la guerra a Israele». La Svezia scarica Greta: «Niente assistenza consolare in mare». 🔗 Leggi su Laverita.info
Flotilla domani nella zona a rischio. Crosetto: “Solo arresti? Firmerei”
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
La Flotilla va avanti verso Gaza, Crosetto: «Sollievo se gli attivisti saranno solo arrestati»
Crosetto, quindi, "avverte" l'equipaggio della Flotilla sui pericoli concreti che stanno correndo e non dice una parola su Netanyahu? Crosetto è molto preoccupato, evidentemente sa bene che si ha a che fare con un governo spietato e crudele che se ne infisch
Flotilla, il governo teme un attacco e poi i disordini in piazza. Crosetto: “Arresti? Firmerei” - La paura guardando all’orizzonte, nel mare, per quello che potrebbe accadere alle 43 barche che viaggiano verso Gaza: i droni, ancora, che colpiscono dall’alto. Lo riporta repubblica.it
Flotilla verso Gaza, Crosetto: “Firmerei perché ci siano solo arresti”. Tajani: “I rischi ci sono”. I parlamentari Pd: “All’alt di Israele ci fermeremo” - I parlamentari del PD a bordo della Flotilla: "All'alt di Israele ci fermeremo". Secondo ilfattoquotidiano.it