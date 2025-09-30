Flotilla Conte | Diritto internazionale è dalla loro parte ma non si mettano in pericolo

“La Global Sumud Flotilla dovrebbe fermarsi? Loro hanno fatto una scelta molto precisa e il diritto internazionale è dalla loro parte perché il blocco israeliano è completamente illegittimo. Ovviamente quello che suggerisco anch’io è di non mettere a rischio l’incolumità, nel caso in cui si trovassero un blocco davanti ma credo che da questo punto di vista abbiano le idee ben chiare”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine del convegno “50 anni dalla conferenza di Helsinki: perseguire la pace attraverso la politica” a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Conte: “Diritto internazionale è dalla loro parte ma non si mettano in pericolo”

