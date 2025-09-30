Flotilla avanza verso Gaza Possibile blocco

Avanzano verso Gaza le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Freedom Flotilla ci riprova, l'Idf pronta a bloccarla: la barca avanza verso Gaza

Gaza, sofferenza continua. La Flotilla avanza

flotilla avanza verso gazaLa Flotilla avanza, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Queste navi sono segretamente di Hamas» - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ... msn.com scrive

flotilla avanza verso gazaFlotilla verso Gaza, Idf: “Documenti rivelano legami con Hamas” - Israele pubblica un dossier secondo cui l’organizzazione terrorista sarebbe coinvolta nel finanziamento della missione. Come scrive msn.com

