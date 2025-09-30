Flotilla avanza verso Gaza Possibile blocco
Avanzano verso Gaza le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: flotilla - avanza
Freedom Flotilla ci riprova, l'Idf pronta a bloccarla: la barca avanza verso Gaza
Gaza, sofferenza continua. La Flotilla avanza
La Flotilla avanza, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Queste navi sono segretamente di Hamas» - X Vai su X
Pelan Droni La flotilla avanza nel mare aperto. Porta pane, medicine, acqua. Viaggia tra acque che dovrebbero essere internazionali, sicure, protette da leggi che nessuno rispetta. La protezione non c’è, eppure continua, lenta e ostinata, senza fermarsi. Il vent - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla avanza, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Queste navi sono segretamente di Hamas» - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ... msn.com scrive
Flotilla verso Gaza, Idf: “Documenti rivelano legami con Hamas” - Israele pubblica un dossier secondo cui l’organizzazione terrorista sarebbe coinvolta nel finanziamento della missione. Come scrive msn.com