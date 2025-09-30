Flotilla avanza nella notte contro Israele appello della Meloni | Fermatevi ora c’è il piano di pace di Trump
Flotilla avanza, fino alle acque controllare da Israele, nella notte, e il pericolo di una reazione dell’Idf è concreto. “Spingersi oltre le 150 miglia è una situazione che noi riteniamo di pericolo. E visto che si tratta di un pericolo per i nostri connazionali in acque internazionali riguarda da vicino il nostro Paese”, ha detto stasera al Tg1 il contrammiraglio Marcello Grivel li, comandante dell’Operazione Mediterraneo Sicuro. Ma anche la premier Meloni ha lanciato un appello accorato: “Fermatevi, c’è un piano di pace che potreste compromettere”, è la sintesi. Ma per il momento, Flotilla avanza incontro al suo destino, che potrebbe essere un “respingimento” da parte di Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
