“ Siamo a meno di cento miglia dalla possibile zona di intercettazione. Il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine giornata la nave della Marina militare ci lascerà “. Lo ha detto in un video pubblicato su Instagram l’attivista e skipper barese Tony La Piccirella che partecipa alla missione della Global Sumud Flotilla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti: "A fine giornata nave della Marina ci lascerà"