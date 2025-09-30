Flotilla attivisti | A fine giornata la nave della Marina ci lascerà
"Siamo a meno di cento miglia dalla possibile zona di intercettazione. Il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine giornata la nave della Marina militare ci lascerà". Lo ha detto in un video pubblicato su Instagram l'attivista e skipper barese Tony La Piccirella, che partecipa alla missione della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti'
Gli attivisti "Ci troviamo a 300 miglia da #Gaza. Tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione a rischio e tra 3 a #Gaza. Per la legge internazionale non ci sono rischi. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana".
Flotilla, attivisti: "A fine giornata nave della Marina ci lascerà" - "Siamo a meno di cento miglia dalla possibile zona di intercettazione.
“Torniamo indietro”. Flotilla, è caos a bordo dopo le parole di Mattarella: cosa sta succedendo - Un'altra giornata ad alta tensione per la Global Sumud Flotilla, la missione civile internazionale diretta verso Gaza per chiedere la fine del blocco ... Da thesocialpost.it