Flotilla attivisti | A fine giornata la nave della Marina ci lascerà

30 set 2025

"Siamo a meno di cento miglia dalla possibile zona di intercettazione. Il ministro della Difesa ci ha appena comunicato che a fine giornata la nave della Marina militare ci lascerà". Lo ha detto in un video pubblicato su Instagram l'attivista e skipper barese Tony La Piccirella, che partecipa alla missione della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

