Flick duro con Yamal | Deve lavorare di più per fare il salto di qualità solo il talento non basta

Ilnapolista.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hansi Flick è tornato a martellare Lamine Yamal. Non è la prima volta che il tecnico catalano si mostra fin troppo duro nei confronti della giovane stella spagnola. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa di presentazione del big match di Champions League che domani sera (ore 21) vedrà contrapposti Barcellona e Psg. Flick bacchetta Yamal, le sue parole. Al tecnico gli viene chiesto qualche riflessione su Yamal. Flick non si tira indietro nel dire la sua. «Questo super, super, super quando si parla di lui non mi piace. Lui è fenomenale, e su questo non c’è ombra di dubbio. Ma ci sono altri giocatori fortissimi in squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Flick duro con Yamal: «Deve lavorare di più per fare il salto di qualità, solo il talento non basta»

