Fiumicino ultimo appuntamento con Scrittoridabere e Musicadassaggiare

Fiumicino, 30 settembre 2025 – Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 18:00 " Scrittoridabere e Musicadassaggiare ", l'appuntamento culturale e musicale alla scoperta delle ville, delle dimore storiche, dei castelli ed eccellenze enogastronomiche di Fiumicino, termina il suo tour nel centro storico, in Via della Torre Clementina 276 nell' Hotel Tiber. La manifestazione è ideata dal MIC – Music International Compound, associazione molto attiva nell'utilizzo originale e inclusivo della musica nei vari ambiti della creatività umana: presidente Daniela Brancati, Direttore Artistico Carlo Capria, Organizzazione e Coordinamento Loredana Gelli.