Fiumicino ultimo appuntamento con Scrittoridabere e Musicadassaggiare
Fiumicino, 30 settembre 2025 – Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 18:00 “ Scrittoridabere e Musicadassaggiare ”, l’appuntamento culturale e musicale alla scoperta delle ville, delle dimore storiche, dei castelli ed eccellenze enogastronomiche di Fiumicino, termina il suo tour nel centro storico, in Via della Torre Clementina 276 nell’ Hotel Tiber. La manifestazione è ideata dal MIC – Music International Compound, associazione molto attiva nell’utilizzo originale e inclusivo della musica nei vari ambiti della creatività umana: presidente Daniela Brancati, Direttore Artistico Carlo Capria, Organizzazione e Coordinamento Loredana Gelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo
Ultimo appuntamento stagionale organizzativo per la nostra società. Domenica pomeriggio 14 settembre a Fiumicino gare per esordienti di primo e secondo anno; due gare in memoria di Francesco Turci, giovane ciclista prematuramente scomparso mentre v - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino in festa tra appuntamenti religiosi, musica e spettacoli - Torna anche quest’anno ’Fiumicino in Festa’, un appuntamento molto atteso che unisce tradizione, spiritualità e ... Secondo ilrestodelcarlino.it