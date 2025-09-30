Fiumicino Scuola Diocesana Teologico-Pastorale Sant’Ippolito | inaugurazione nuovo anno accademico

Fiumicino 30 settembre 2025 – Giovedì 2 ottobre 2025, alle 18:00, presso l’Auditorium del Centro Pastorale della Parrocchia di Santa Paola Frassinetti all’Isola Sacra, si terrà l’inaugurazione dell’ Anno Accademico 20252026 della Scuola Diocesana Teologico-Pastorale Sant’Ippolito. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco, Mario Baccini, e sarà guidata dal Vescovo Gianrico Ruzza della Diocesi di Porto-Santa Rufina. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

