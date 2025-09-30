Fiumicino all’Hilton la terza edizione dei Tavoli del Mare

Fiumicino, 30 settembre 2025 – Martedì 7 ottobre 2025, presso l’Hilton Rome Airport Hotel di Fiumicino, si terrà la 3ª edizione de “ I Tavoli del Mare ”, dal sottotitolo “Dove il mare incontra il cielo”. L’appuntamento, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, è dedicato allo sviluppo della Blue Economy e si concentrerà in particolare sull’intermodalità tra portualità, fiume Tevere, aeroporto e rete ferroviaria. Alla fase istituzionale del convegno, prevista per il pomeriggio dalle 15 alle 18, interverranno il ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - hilton

