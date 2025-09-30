Fisco | Un italiano su due non paga l’Irpef Ecco chi lo paga per tutti
« Quasi un cittadino su due non versa nemmeno un euro di Irpef, e poco più di un quarto dei contribuenti si fa carico da solo di quasi l’80% dell’imposta. È come in una squadra di calcio: se solo tre giocatori corrono e gli altri otto guardano, non si vince nessuna partita». Parole di Stefano Cuzzilla, Presidente della Cida (la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità), che martedì 30 settembre ha presentato a Roma l’ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel corso del convegno “Il difficile finanziamento del welfare italiano”. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: fisco - italiano
Un italiano su due non paga un euro di Irpef. Il ceto medio regge il fisco di quasi tutto il paese
Fisco, Cida-Itinerari Previdenziali: “Un italiano su due non paga l’Irpef”
Il quadro del #fisco italiano lo ha tratteggiato una ricerca dell'Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef - X Vai su X
ARTICLE | Trading in criptovalute e fisco: come tutelarsi legalmente dopo il caso del trader da 270 milioni Un precedente che cambia lo scenario italiano della fiscalità digitale La recente indagine della Guardia di Finanza su un trader italiano con un patrimoni - facebook.com Vai su Facebook
Fisco, Cida-Itinerari Previdenziali: “Un italiano su due non paga l’Irpef” - Presentati oggi a Roma i numeri dell’Osservatorio di itinerari previdenziali, realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Come scrive panorama.it
Un italiano su due non paga un euro di Irpef. Il peso del fisco tutto sul ceto medio - Brambilla: “La metà degli italiani vive con meno di 10 mila euro lordi all’anno: non è credibile”. Riporta repubblica.it