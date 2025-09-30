ABBONATI A DAYITALIANEWS Un Paese dove pochi pagano per molti. Il rapporto tra italiani e fisco continua a mostrarsi fragile e sbilanciato. Secondo l’ultimo Osservatorio sull’Irpef del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, con il sostegno di Cida, emerge che solo una persona ogni 1.386 contribuisce realmente con il pagamento delle imposte. Inoltre, oltre il 70% dei cittadini dichiara redditi inferiori a 29mila euro, versando appena il 23% dell’Irpef complessiva. Il peso dell’Irpef concentrato su pochi. Su 42,6 milioni di dichiaranti, 11,6 milioni di contribuenti sostengono da soli il 76,87% dell’intera Irpef, mentre i restanti 31 milioni si fermano al 23,13%. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Fisco: solo un contribuente ogni 1.386 paga le tasse