Fisco paga le tasse una persona ogni 1.386
Il fisco e gli italiani, un rapporto difficile, complicato quantomeno. Tanto che a pagare le tasse è una persona ogni 1.386, e più di 7 persone su 10 dichiarano redditi fino a 29mila euro, sborsando quindi poco più del 23% Irpef. Questo quanto emerge dall’ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef realizzato dal Centro studi e ricerche ‘Itinerari previdenziali’ con il sostegno di Cida (Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità) presentato nel corso di un convegno alla Camera. In 31 milioni per il 23% di Irpef. Su 42,6 milioni di contribuenti – prosegue l’ Osservatorio – sono 11,6 milioni quelli che pagano il 76,87% di Irpef mentre i restanti 31 milioni, pari al 72,59%, dichiarano redditi fino 29mila euro e pagano solo il 23,13% del totale dell’imposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: fisco - paga
Fisco, al via la rivoluzione Ires: quattro punti di riduzione per le imprese. Leo: “Chi più assume, meno paga”
Evasori, il fisco inglese paga i delatori: oltre 165.000 spioni all'anno
Un italiano su due non paga un euro di Irpef. Il peso del fisco tutto sul ceto medio - X Vai su X
SAVE THE DATE: Chi paga davvero le tasse in Italia? Siamo davvero un Paese oppresso dal fisco? Martedì 30 settembre presso la Sala Regina della Camera dei Deputati presenteremo i risultati dell'ultima indagine realizzata dal Centro Studi Itinerari Previde - facebook.com Vai su Facebook
Evasione delle tasse, lavoriamo 5 mesi per coprire chi non paga - Secondo un’analisi della Cgia di Mestre, i contribuenti lavorano per 5 mesi l’anno per coprire il buco nel Fisco causato dagli evasori ... Lo riporta quifinanza.it
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: 16.169.510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef - Presentati i dati ’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali insieme a Cida- Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it