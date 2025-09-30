Il fisco e gli italiani, un rapporto difficile, complicato quantomeno. Tanto che a pagare le tasse è una persona ogni 1.386, e più di 7 persone su 10 dichiarano redditi fino a 29mila euro, sborsando quindi poco più del 23% Irpef. Questo quanto emerge dall’ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef realizzato dal Centro studi e ricerche ‘Itinerari previdenziali’ con il sostegno di Cida (Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità) presentato nel corso di un convegno alla Camera. In 31 milioni per il 23% di Irpef. Su 42,6 milioni di contribuenti – prosegue l’ Osservatorio – sono 11,6 milioni quelli che pagano il 76,87% di Irpef mentre i restanti 31 milioni, pari al 72,59%, dichiarano redditi fino 29mila euro e pagano solo il 23,13% del totale dell’imposta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fisco, paga le tasse una persona ogni 1.386