Milano, 30 set. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale di Milano, insieme a personale dell'Ufficio di Polizia frontiera aerea di Fiumicino, hanno arrestato lo scorso 25 settembre, al termine di un procedimento di estradizione, un cittadino italiano che si era sottratto alla misura cautelare emessa nei suoi confronti nel 2023 dal gip di Milano. L'attività investigativa, sviluppata dalla compagnia della Guardia di finanza di Gorgonzola, "aveva consentito di disarticolare un'organizzazione criminale", della quale il latitante "è considerato soggetto apicale, dedita alla commissione di plurimi reati economico-finanziari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omesso versamento dell'Iva, reati fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, somministrazione illecita di manodopera e successivo riciclaggio di denaro)", alcuni con l'aggravate dall'agevolazione mafiosa, in quanto "finalizzati a favorire soggetti organici alla cosca di ‘ndrangheta Accorinti-Melluso di Briatico (Vibo Valentia), consorziata con la cosca Mancuso di Limbadi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fisco: latitante arrestato negli Emirati Arabi, estradato in Italia