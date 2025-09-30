Fisco Itinerari previdenziali | garantire la sostenibilità nostro sistema di protezione sociale

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Come garantire la sostenibilità del nostro sistema di protezione sociale ma, più in generale, produttività e sviluppo del Paese se il grosso del carico fiscale grava su una ristretta minoranza? Questo il secondo grande paradosso su cui invita a riflettere l’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

fisco itinerari previdenziali garantire la sostenibilit224 nostro sistema di protezione sociale

© Ildifforme.it - Fisco, Itinerari previdenziali: garantire la sostenibilità nostro sistema di protezione sociale

In questa notizia si parla di: fisco - itinerari

fisco itinerari previdenziali garantireFisco, Cida-Itinerari previdenziali: 16.169.510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef - Presentati i dati ’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali insieme a Cida- Secondo adnkronos.com

fisco itinerari previdenziali garantireFisco, Cida-Itinerari previdenziali: il peso è concentrato su minoranza di contribuenti - L’Osservatorio evidenzia sì una riduzione dei dichiaranti con redditi bassi in favore di quelli medio- Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Fisco Itinerari Previdenziali Garantire