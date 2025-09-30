Fisco e paradossi italiani | come il 72% dei cittadini mantiene lo Stato versando solo il 23% dell’Irpef mentre poco più di un quarto di contribuenti finanzia sanità scuola e welfare
Oltre il 72,59% degli italiani denuncia redditi fino a 29mila euro annui, una fascia che corrisponde al cosiddetto ceto medio in trappola e che versa solo il 23,13% del totale Irpef. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: fisco - paradossi
