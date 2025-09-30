Fisco Cida-Itinerari Previdenziali | Un italiano su due non paga l’Irpef

« Quasi un cittadino su due non versa nemmeno un euro di Irpef, e poco più di un quarto dei contribuenti si fa carico da solo di quasi l’80% dell’imposta. È come in una squadra di calcio: se solo tre giocatori corrono e gli altri otto guardano, non si vince nessuna partita». Parole di Stefano Cuzzilla, Presidente della Cida (la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità), che martedì 30 settembre ha presentato a Roma l’ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel corso del convegno “Il difficile finanziamento del welfare italiano”. 🔗 Leggi su Panorama.it

