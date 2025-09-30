Fisco Cida-Itinerari Previdenziali | Un italiano su due non paga l’Irpef

Panorama.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Quasi un cittadino su due non versa nemmeno un euro di Irpef, e poco più di un quarto dei contribuenti si fa carico da solo di quasi l’80% dell’imposta. È come in una squadra di calcio: se solo tre giocatori corrono e gli altri otto guardano, non si vince nessuna partita». Parole di Stefano Cuzzilla, Presidente della Cida (la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità), che  martedì 30 settembre ha presentato a Roma l’ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel corso del convegno “Il difficile finanziamento del welfare italiano”. 🔗 Leggi su Panorama.it

fisco cida itinerari previdenziali un italiano su due non paga l8217irpef

© Panorama.it - Fisco, Cida-Itinerari Previdenziali: “Un italiano su due non paga l’Irpef”

In questa notizia si parla di: fisco - cida

Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: 16.169.510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef

Fisco, Cuzzilla (Cida): “Vero banco di prova è la legge di bilancio”

fisco cida itinerari previdenzialiFisco, Cida-Itinerari Previdenziali: “Un italiano su due non paga l’Irpef” - Presentati oggi a Roma i numeri dell’Osservatorio di itinerari previdenziali, realizzato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Si legge su panorama.it

fisco cida itinerari previdenzialiFisco: Cida-Itinerari, 80% versamenti Irpef su spalle del 25% dei contribuenti -2- - Brambilla, su sostenibilita' welfare pesa elusione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Fisco Cida Itinerari Previdenziali