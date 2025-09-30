Fisco Cida-Itinerari previdenziali | 16.169510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef
(Adnkronos) – Rilevante, e meritevoli di una riflessione su equità ed efficienza del nostro sistema fiscale, anche i profili di distribuzione dei contribuenti che, sulla base di quanto dichiarato nel 2024, hanno corrisposto almeno 1 euro di Irpef nel 2023. Emerge dalla dodicesima edizione dell’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro Studi e Ricerche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: fisco - cida
SAVE THE DATE: Chi paga davvero le tasse in Italia? Siamo davvero un Paese oppresso dal fisco? Martedì 30 settembre presso la Sala Regina della Camera dei Deputati presenteremo i risultati dell'ultima indagine realizzata dal Centro Studi Itinerari Previde - facebook.com Vai su Facebook
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: 16.169.510 soggetti versano solo 1,19% totale Irpef - Presentati i dati ’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali insieme a Cida- Si legge su adnkronos.com
Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: il peso è concentrato su minoranza di contribuenti - L’Osservatorio evidenzia sì una riduzione dei dichiaranti con redditi bassi in favore di quelli medio- Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it