Firenze, 30 settembre 2025 – Il vino si studia sul serio — e con buon senso. A proporre questo corso, a partire da lunedì 13 ottobre, è il corso “Sommelier 1° Livello” dell’associazione Aics Il Santuccio Aps, patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e da varie istituzioni locali. Le lezioni si terranno a “La Leopoldina” in zona Stazione Leopolda ogni lunedì dalle 21 alle 23 per nove settimane, con possibilità di recupero gratuito in caso di assenza. Un programma, quello del corso, pensato per chiunque voglia capire davvero cosa c’è nel calice — appassionati, curiosi e addetti ai lavori — senza scorciatoie promozionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, un corso da sommelier che mette al centro responsabilità e cultura del vino con il Ministero delle Politiche Agricole