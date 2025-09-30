Ennesima aggressione contro due giovani turisti statunitensi di origine ebraica. La coppia si trovava a Firenze in vacanza, d'un tratto è stata insultata e colpita da un uomo che gridava: " Free Palestine ". Dopo l'agguato a Venezia dello scorso 8 settembre, il sentimento anti-israeliano sembra continuare a crescere senza sosta. Dopo quanto accaduto, la Polizia ha avviato le verifiche del caso. A prendere una posizione è stata l' Associazione Italia-Israele, che ha espresso " profonda indignazione e preoccupazione per i gravissimi episodi verificatisi ". Anche Emanuele Cocollini - numero uno dell'organizzazione - ha dichiarato: " Si tratta di fatti che non possono essere minimizzati né archiviati come semplici episodi isolati: l’antisemitismo è tornato a manifestarsi apertamente nelle nostre strade, e questo deve preoccupare tutta la società civile", spiegando che le varie istituzioni " hanno il dovere di reagire con fermezza, garantendo sicurezza, tutela e una risposta politica e culturale chiara e inequivocabile: chi semina odio va isolato e fermato, senza ambiguità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Firenze: turisti ebrei aggrediti in centro. Il video choc