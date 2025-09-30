Firenze nuova spaccata nella notte | nel mirino la Ditta Artigianale
Firenze, 30 settembre 2025 - Ancora una spaccata nella notte tra domenica e lunedì. Questa volta i malviventi hanno colpito sul lungarno Soderini. A finire nel mirino è stata Ditta Artigianale, la caffetteria fondata da Francesco Sanapo che conta sette locali, uno dei quali a Milano. Ignoti hanno colpito la vetrata del negozio tentando di introdursi all’interno, ma non sono riusciti a entrare e si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Rimane però il danno: la vetrata è completamente da sostituire, con conseguenze economiche e pratiche per l’attività. "È un problema che riguarda tutta l’Italia purtroppo – commenta Sanapo –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
