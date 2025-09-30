Firenze installato un eco-compattatore al supermercato Conad
Firenze, 30 settembre 2025 – Supermercati sempre più green. I Soci Conad Nord Ovest Argentina Bigioli e Roberto Bigioli in collaborazione con Coripet, hanno installato un eco-compattatore presso il supermercato Conad di Firenze, Piazza Dalmazia 1214 (FI) che permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad. L’inaugurazione si è tenuta oggi presso il supermercato Conad di Firenze, Piazza Dalmazia 1214 (FI) alla presenza dei soci Conad Nord Ovest Argentina Bigioli e Roberto Bigioli, Davide Schieppati ufficio commerciale Coripet, il Responsabile Coripet Toscana Loris Ferretti e l’Assistente di Rete del Supermercato Conad di Firenze, Barbara Vannucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - installato
