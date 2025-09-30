Firenze il 2 ottobre via alla 7ª edizione del Festival Nazionale dell' Economia Civile

Tutto pronto per la 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Torna così la kermesse che si è ormai accreditata come l'annuale appuntamento sui temi dell'economia civile e sociale in Europa, consolidando il suo ruolo nella costruzione di un nuovo paradigma economico e producendo documenti strategici e indicazioni operative, che stanno, a poco a poco, cambiando l'approccio culturale del Paese. L'apertura, per il terzo anno consecutivo, è in programma al Polo delle Scienze sociali di Novoli dell'Università di Firenze, per rimarcare l'importanza che le Università e i luoghi di formazione ricoprono nella costruzione di un sistema democratico,  mentre dal 3 al 5 ottobre i lavori si sposteranno all'interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

