Firenze i mali del centro ‘Coprifuoco’ di sera | Dopo una certa ora non ci sentiamo sicuri
Firenze, 30 settembre 2025 – La paura a Firenze ormai è diventata parte della quotidianità: serrande abbassate prima del tempo, locali che rinunciano alla fascia serale, imprenditori che faticano a trovare personale perché in centro nessuno vuole più lavorare. Le testimonianze dei commercianti raccontano una città che cambia faccia con il calare della sera. Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e titolare del Caffè Le Rose in piazza dell’Unità, spiega: “Prima chiudevo alle 21, ora alle 19 e d’inverno addirittura alle 18. Con il buio cambia tutto: sembra finire la legalità e subentrare l’illegalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Firenze, i mali del centro. ‘Coprifuoco’ di sera: “Dopo una certa ora non ci sentiamo sicuri” - La zona della Stazione e quella di San Lorenzo le più a rischio: c’è chi anticipia la chiusura o chi ingaggia una vigilanza privata ... Lo riporta msn.com
Maxi-furto in una gioielleria nel centro di Firenze - furto la notte scorsa, per un bottino del valore di centinaia di migliaia di euro, ai danni di una gioielleria nel pieno centro di Firenze, in vicolo dei Cerchi 6, antico reticolo medievale dove ... Riporta ansa.it