Firenze, 30 settembre 2025 – La paura a Firenze ormai è diventata parte della quotidianità: serrande abbassate prima del tempo, locali che rinunciano alla fascia serale, imprenditori che faticano a trovare personale perché in centro nessuno vuole più lavorare. Le testimonianze dei commercianti raccontano una città che cambia faccia con il calare della sera. Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e titolare del Caffè Le Rose in piazza dell’Unità, spiega: “Prima chiudevo alle 21, ora alle 19 e d’inverno addirittura alle 18. Con il buio cambia tutto: sembra finire la legalità e subentrare l’illegalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, i mali del centro. 'Coprifuoco' di sera: "Dopo una certa ora non ci sentiamo sicuri"