Firenze arrivano i Buzzcocks in concerto nell’unica data italiana

Firenze, 30 settembre 2025 - Finalmente Buzzcocks a Firenze! La storica punk band britannica sarà in concerto sabato 4 ottobre alla Casa del Popolo di Grassina nell’ambito della stagione 202526 del Viper Theatre “in trasferta”: dopo l’incendio che ha devastato il club lo scorso agosto, i concerti si svolgeranno infatti a Grassina e Scandicci. Era il ’77, in Italia volavano le molotov mentre a Manchester loro cantavano a squarciagola “Orgasm Addict”, tra i brani-manifesto di tutto il movimento punk rock. Per la serie mai dire basta, i Buzzcocks sono di nuovo tra noi. E quando vi ricapita di pogare sulle note di "Ever Fallen In Love (with Someone You Shouldn't've)”, "What Do I Get", "Promises", "You Say You Don't Love Me", "I Don't Mind"? Pezzi brevi e taglienti, indole punk con vista sul pop, testi imbevuti di caustica ironia e storie personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
