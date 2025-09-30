Firenze al via il 2 ottobre la VII edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Al via la settima edizione del Festival Nazionale dellEconomia Civile, in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Torna la kermesse che si è ormai accreditata come l’annuale appuntamento sui temi dell’economia civile e sociale in Europa, consolidando il suo ruolo nella costruzione di un nuovo paradigma economico e producendo documenti strategici . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: firenze - ottobre

“Il Mostro”: la serie Netflix sul caso di Firenze arriva il 22 ottobre (Teaser)

Il Mostro: la nuova serie Netflix sul caso del Mostro di Firenze debutta il 22 ottobre 2025

Firenze: stop caddy, regolamento in arrivo a metà ottobre

firenze via 2 ottobreFirenze, il 2 ottobre via alla 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile - Tutto pronto per la 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Lo riporta iltempo.it

firenze via 2 ottobreFirenze, al via il 2 ottobre la VII edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile - Al via la settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Via 2 Ottobre