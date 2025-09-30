Firenze al via i tornei di burraco solidali
Firenze, 30 settembre 2025 - Il burraco è un gioco accattivante, intrigante e mai banale, ogni partita è un mondo a parte e, ad ogni turno, si cambia tavolo e si conoscono persone nuove e diverse: puoi imbatterti con una coppia di chirurghi e all'altro tavolo avere come avversari personaggi famosi come Mara Maionchi, Totti o Alessia Marcuzzi. A Firenze la prima sfida del gioco di carte più popolare del momento sarà domemica prossima 5 ottobre con l'inaugurazione dei tornei autunnali del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico presieduto da Domenica Giuliani. La location maestosa ed elegante con un parcheggio gratuito sarà il magnifico Hotel 500 Firenze in Via Tomerello,1 Loc.
