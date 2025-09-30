Fiorentina-Sigma Olomuc prima giornata Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la prima giornata del girone unico di Conference League 20252026. I viola cercheranno di sfruttare il fattore campo per partire subito bene, mentre i cechi puntano a conquistare punti preziosi in trasferta. Fiorentina-Sigma Olomuc si giocherà giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA-SIGMA OLOMUC: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola vanno alla conquista della competizione continentale che li hanno visti finalisti perdenti per due edizioni consecutive. La squadra di Pioli si prepara ad affrontare questa prima giornata senza ancora aver mai vinto in campionato, collezionando tre pareggi e due sconfitte per un totale di 5 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Sigma Olomuc, prima giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: fiorentina - sigma

Nel Sigma Olomuc segna praticamente solo Vasulin, ma il bomber si è infortunato. E contro la #Fiorentina... - X Vai su X

Sono disponibili i biglietti per l’esordio della Fiorentina nella League Phase di #UECL 2025/26 ? Fiorentina-Sigma Olomouc ? Giovedì 2 ottobre, ore 21.00 ? Stadio Artemio Franchi Link per l’acquisto ? https://bit.ly/BigliettiFioSig - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Sigma Olomuc: dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Fiorentina e Sigma Olomuc avversarie nella 1ª giornata della league phase di Conference League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming. Lo riporta goal.com

Pronostico Fiorentina-Sigma Olomouc: viola attesi al riscatto dopo un inizio shock - Sigma Olomouc è la prima partita che giocherà la squadra di Pioli in Conference League. assopoker.com scrive