L’incontro di Conference League 20252026 tra Acf Fiorentina e Sigma Olomouc, in programma giovedì 2 ottobre a Firenze è stato al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha deciso una serie di misure straordinarie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina–Sigma Olomouc: divieti per l’ordine pubblico. Le zone interessate