Fiorentina–Sigma Olomouc | divieti per l’ordine pubblico Le zone interessate
L’incontro di Conference League 20252026 tra Acf Fiorentina e Sigma Olomouc, in programma giovedì 2 ottobre a Firenze è stato al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha deciso una serie di misure straordinarie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - sigma
Fiorentina-Sigma Olomuc, prima giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Nel Sigma Olomuc segna praticamente solo Vasulin, ma il bomber si è infortunato. E contro la #Fiorentina... - X Vai su X
Sono disponibili i biglietti per l’esordio della Fiorentina nella League Phase di #UECL 2025/26 ? Fiorentina-Sigma Olomouc ? Giovedì 2 ottobre, ore 21.00 ? Stadio Artemio Franchi Link per l’acquisto ? https://bit.ly/BigliettiFioSig - facebook.com Vai su Facebook