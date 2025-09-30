Fiorentina risposta a Trevisani e attacco a Pioli | Non ci sta capendo niente | ESCLUSIVO

Focus sui viola nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO Nuova ricca puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Oggi l’ospite è stato il giornalista di fede viola Dario Baldi. Naturalmente con lui abbiamo parlato della Fiorentina, che ha iniziato malissimo la stagione raccogliendo appena 3 punti nelle prime cinque giornate di Serie A. Dario Baldi risponde a Trevisani sul caso Fiorentina e attacca Pioli: “Non ci sta capendo niente” (LaPresse) – Calciomercato.it Kean e compagni sono la delusione di questo primo scorcio di campionato. La squadra non gira, nonostante gli investimenti nello scorso calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

fiorentina risposta trevisani attaccoFiorentina, Trevisani in guerra col mondo viola: attacca i tifosi e ridimensiona il club, social in rivolta - Dura invettiva di Trevisani contro i tifosi della Fiorentina che hanno messo nel mirino Pioli e che a suo parere sopravvalutano l'importanza della squadra nel mondo del calcio ... Da sport.virgilio.it

fiorentina risposta trevisani attaccoFiorentina sotto processo: Trevisani durissimo coi tifosi. Pedullà attacca lui e Pioli - Si scatena il dibattito intorno alla squadra viola Un avvio di stagione da incubo, con soli due punti in quatt ... Lo riporta calcionews24.com

