Fiorentina risposta a Trevisani e attacco a Pioli | Non ci sta capendo niente | ESCLUSIVO

Focus sui viola nell'ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO Nuova ricca puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Oggi l'ospite è stato il giornalista di fede viola Dario Baldi. Naturalmente con lui abbiamo parlato della Fiorentina, che ha iniziato malissimo la stagione raccogliendo appena 3 punti nelle prime cinque giornate di Serie A. Dario Baldi risponde a Trevisani sul caso Fiorentina e attacca Pioli: "Non ci sta capendo niente" (LaPresse) – Calciomercato.it Kean e compagni sono la delusione di questo primo scorcio di campionato. La squadra non gira, nonostante gli investimenti nello scorso calciomercato.

