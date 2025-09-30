Fiorella Mannoia | il 3 ottobre esce il nuovo singolo Eroi

ROMA – Arriva venerdì 3 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Eroi”, (OyàColumbia RecordsSony Music) il nuovo singolo di Fiorella Mannoia: una ballata intensa e poetica che celebra l’umanità autentica e la grandezza nascosta nei gesti quotidiani, ma profondamente significativi, già disponibile in presave al link: https:forms.sonymusicfans.comcampaignlxkjvnru. Con la sua interpretazione penetrante e la sensibilità che da sempre la contraddistingue, Fiorella dà voce all’amore, alla forza dell’immaginazione e alla speranza che resiste anche di fronte alle difficoltà del mondo, trasformando ogni verso in un omaggio a chi lotta, ama e sogna giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

