Finiti i lavori al parcheggio Staveco | ecco quando riapre

Bolognatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del parcheggio Staveco, in viale Panzacchi. I cantieri erano stati avviati lo scorso 22 aprile e avevano privato i bolognesi di un importante plesso di posteggi a due passi dal centro storico.L’intervento, che consisteva nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finiti - lavori

Il Museo dei bambini. Lavori quasi finiti: ora è caccia ai privati per gestire la struttura

Finiti i lavori di messa in sicurezza le strade provinciali 25 e 26 di Montesilvano Colle danneggiate dalle piogge nel 2017

Villaggio Olimpico, lavori finiti in anticipo: e gli atleti avranno 300 posti in più

finiti lavori parcheggio stavecoParcheggio ex Staveco riapre a metà ottobre: lavori finiti. La Lega attacca: “Riapertura fantasma” - Il sindaco Lepore risponde alle critiche di Di Benedetto (Lega): “La struttura è stata realizzate e collaudata e con questo intervento di sopraelevazione i posti sono passati da 180 a 305” ... Come scrive msn.com

Ex Staveco, terminati i lavori di ampliamento del parcheggio. A metà ottobre la riapertura - Come da cronoprogramma, sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio ex Staveco, in viale Panzacchi. Come scrive sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Finiti Lavori Parcheggio Staveco