Finiti i lavori al parcheggio Staveco | ecco quando riapre

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del parcheggio Staveco, in viale Panzacchi. I cantieri erano stati avviati lo scorso 22 aprile e avevano privato i bolognesi di un importante plesso di posteggi a due passi dal centro storico.L’intervento, che consisteva nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: finiti - lavori

Il Museo dei bambini. Lavori quasi finiti: ora è caccia ai privati per gestire la struttura

Finiti i lavori di messa in sicurezza le strade provinciali 25 e 26 di Montesilvano Colle danneggiate dalle piogge nel 2017

Villaggio Olimpico, lavori finiti in anticipo: e gli atleti avranno 300 posti in più

Tunnel del Lingotto, finiti gli ultimi lavori: riaperto anche l’ingresso da via Nizza https://lastampa.it/torino/2025/09/30/news/sottopasso_lingotto_percorribile-15330501/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

In questo primo weekend autunnale, abbiamo riaperto. Finalmente i lavori sono finiti! Vi aspettiamo oggi e domani con tante cosine buone. Stasera PIZZA E GIROPIZZA! - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggio ex Staveco riapre a metà ottobre: lavori finiti. La Lega attacca: “Riapertura fantasma” - Il sindaco Lepore risponde alle critiche di Di Benedetto (Lega): “La struttura è stata realizzate e collaudata e con questo intervento di sopraelevazione i posti sono passati da 180 a 305” ... Come scrive msn.com

Ex Staveco, terminati i lavori di ampliamento del parcheggio. A metà ottobre la riapertura - Come da cronoprogramma, sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio ex Staveco, in viale Panzacchi. Come scrive sassuolo2000.it