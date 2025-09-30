Dopo 45 giorni di fermo, la marineria sambenedettese è tornata in mare. A mezzanotte i pescherecci hanno lasciato il porto, salutati e accompagnati dal comandante della Capitaneria Giuseppe Quattrocchi, dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’arcivescovo Gianpiero Palmieri. Un momento carico di attesa e significato, che segna la ripartenza di un settore fondamentale per l’economia locale. Quella di quest’anno è stata una pausa particolarmente lunga: il fermo, ormai da qualche anno, non è più di 30 giorni, ma di 45. A soffrirne non solo le famiglie dei marittimi, ma anche le imbarcazioni rimaste inattive a lungo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine del fermo biologico. I marittimi: "Dovremmo trovare parecchi pesci"