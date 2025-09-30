Fincantieri ottimismo degli analisti sull’intesa Italia-Grecia | opportunità commerciale dal valore strategico
L’intesa preliminare tra Italia e Grecia per la cessione attraverso Fincantieri di due unità navali della Marina Militare italiana, ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte della comunità finanziaria. Diversi analisti — tra cui Mediobanca, Akros ed Equita — sottolineano non solo l’opportunità commerciale legata a un potenziale ordine superiore a 1,5 miliardi di euro, ma anche il valore strategico dell’operazione in ottica di continuità industriale, espansione del portafoglio ordini e posizionamento geopolitico del Gruppo. Secondo le valutazioni degli analisti, l’operazione potrebbe generare un circolo virtuoso: da un lato favorirebbe il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Grecia nel settore della difesa, dall’altro sbloccherebbe la possibilità, per la Marina italiana, ordinare nuove unità navali da costruire nuovamente da Fincantieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: fincantieri - ottimismo
Fincantieri, ottimismo degli analisti sull’intesa Italia-Grecia: potenziale ordine da €1,5 miliardi e capitalizzazione a oltre 7 miliardi - Secondo gli analisti, l’operazione rafforzerebbe la cooperazione bilaterale nel settore difesa e potrebbe aprire la strada a nuovi ordini di unità ... Da affaritaliani.it
Fincantieri batte ogni record in Borsa: la spinta della difesa e della subacquea - L'allontanamento della pace in Ucraina e la necessità sempre più stringente dell'Europa di riamarsi fa volare i titoli della Difesa. Riporta ilmessaggero.it