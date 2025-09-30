Fincantieri | analisti ottimisti sull’intesa Italia-Grecia

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intesa preliminare tra Italia e Grecia per la cessione attraverso Fincantieri di due unità navali della Marina Militare italiana, ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte della comunità finanziaria. Diversi analisti — tra cui Mediobanca, Akros ed Equita — sottolineano non solo l’opportunità commerciale legata a un potenziale ordine superiore a 1,5 miliardi di euro, ma anche il valore strategico dell’operazione in ottica di continuità industriale, espansione del portafoglio ordini e posizionamento geopolitico del Gruppo. Secondo le valutazioni degli analisti, l’operazione potrebbe generare un circolo virtuoso: da un lato favorirebbe il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Grecia nel settore della difesa, dall’altro sbloccherebbe la possibilità, per la Marina italiana, ordinare nuove unità navali da costruire nuovamente da Fincantieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fincantieri analisti ottimisti sull8217intesa italia grecia

© Ilgiornale.it - Fincantieri: analisti ottimisti sull’intesa Italia-Grecia

In questa notizia si parla di: fincantieri - analisti

Fincantieri: risultati premiati dagli analisti, quattro “upgrade” e prezzo obiettivo medio a 17,13 euro

Fincantieri, risultati del 1° semestre 2025 premiati dagli analisti, target price rivisti al rialzo fino a €17 (+36%)

Fincantieri, ottimismo degli analisti sull’intesa Italia-Grecia: opportunità commerciale dal valore strategico

fincantieri analisti ottimisti sull8217intesaFincantieri: analisti ottimisti sull’intesa Italia-Grecia - Potenziale ordine da oltre 1,5 miliardi di euro rafforza la visibilità e il posizionamento del Gruppo nel settore difesa. Secondo msn.com

MARKET DRIVER: Fincantieri, MB conferma outperform - Gli analisti evidenziano come il crescente interesse per la sicurezza dei fondali marini - Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Fincantieri Analisti Ottimisti Sull8217intesa