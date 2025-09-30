Finals di Torino il montepremi è da record! Per il vincitore se imbattuto oltre 5 milioni
Quella del 2025 sarà un’edizione storica per i premi in palio (13.200.000 euro circa il totale): il più ricco di sempre per la competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: finals - torino
Binaghi: “Le ATP Finals a Torino anche nel 2026. Per l’Italia è un momento incredibile”
"Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino": l'ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni
ATP Finals, si accendono gli animi. Cirio: “Saldamente incardinate a Torino”
Musetti sogna Torino! Dopo la finale di Chengdu, Lorenzo guarda alle ATP Finals: “Giocare con i migliori otto del mondo sarebbe speciale. Jannik è già qualificato, ora ci provo io!” Tra obiettivi, lacrime, Sinner, Alcaraz e Coppa Davis in casa, il carrari - facebook.com Vai su Facebook
#Musetti all'Atp Chengdu: "Obiettivo Atp Finals di Torino, ma c'è tanto da fare". VIDEO #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Le Atp Finals di Torino avranno il Prize Money più alto di sempre - Cifre da record per quel che riguarda il Montepremi del torneo Il 9 Novembre 2025 prenderanno il via – come atto finale della stag ... Da tennisitaliano.it
ATP Finals, montepremi da record per l’edizione 2025. Più di 5 milioni per il campione imbattuto - 000 dollari per il campione rappresentano il compenso più alto della storia dell'evento (l'anno scorso Sinner ne incassò 4. Riporta ubitennis.com