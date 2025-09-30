Final Fantasy 7 Remake Parte 3 uscirà subito anche su Nintendo Switch 2 ed Xbox
Square Enix ha confermato che tutta la trilogia remake, Final Fantasy Remake Parte 3, uscirà contemporaneamente anche su Nintendo Switch 2 ed Xbox, abbandonando di conseguenza l’esclusiva PlayStation. Ricordiamo infatti che il publisher giapponese ha ufficializzato nelle scorse settimane un cambiamento epocale per la serie: Final Fantasy VII Remake Intergrade, prima parte della trilogia che reimmagina lo storico titolo del 1997, sarà disponibile dal 22 gennaio 2026 anche su Nintendo Switch 2, Xbox Series XS e PC Xbox. Si tratta di un’apertura senza precedenti, pensata per permettere anche ai giocatori che non hanno mai avuto una console PlayStation di vivere l’intera saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: final - fantasy
Protagonisti iconici di final fantasy
Ivalice chronicles: come correggere gli errori di final fantasy tactics dopo 28 anni
Nuovo aggiornamento di world of warcraft cambia il dibattito con final fantasy xiv
Il director della trilogia remake di Final Fantasy VII ha grandi ambizioni per il terzo capitolo, che vuole rimanga nella mente e nei cuori dei giocatori. - facebook.com Vai su Facebook
FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles | Trofei http://dlvr.it/TNLw9h #FinalFantasyTactics #IvaliceChronicles #Videogiochi #GiochiDiRuolo #Trofei - X Vai su X
Final Fantasy 7 Remake Parte 3 uscirà subito anche su Nintendo Switch 2 ed Xbox - Square Enix ha confermato che tutta la trilogia remake, Final Fantasy Remake Parte 3, uscirà contemporaneamente anche su Nintendo Switch 2 ed Xbox, abbandonando di conseguenza l’esclusiva PlayStation. Secondo msn.com
Final Fantasy VII: Remake avrebbe potuto arrivare su Nintendo Switch tramite il cloud - Presto, Final Fantasy VII: Remake arriverà sulle piattaforme Nintendo Switch 2 sotto forma di un'edizione nativa che gira sulla console stessa. Riporta gamereactor.it