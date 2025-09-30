Square Enix ha confermato che tutta la trilogia remake, Final Fantasy Remake Parte 3, uscirà contemporaneamente anche su Nintendo Switch 2 ed Xbox, abbandonando di conseguenza l’esclusiva PlayStation. Ricordiamo infatti che il publisher giapponese ha ufficializzato nelle scorse settimane un cambiamento epocale per la serie: Final Fantasy VII Remake Intergrade, prima parte della trilogia che reimmagina lo storico titolo del 1997, sarà disponibile dal 22 gennaio 2026 anche su Nintendo Switch 2, Xbox Series XS e PC Xbox. Si tratta di un’apertura senza precedenti, pensata per permettere anche ai giocatori che non hanno mai avuto una console PlayStation di vivere l’intera saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake Parte 3 uscirà subito anche su Nintendo Switch 2 ed Xbox