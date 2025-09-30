Film italiano sulla memoria della guerra | 40 anni di audacia e poesia
la notte di san lorenzo: un capolavoro del cinema italiano e il suo significato storico e poetico. Il film La notte di San Lorenzo, realizzato dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nel panorama cinematografico italiano. Non solo per i riconoscimenti ricevuti, tra cui il Premio speciale della giuria a Cannes nel 1982 e numerosi David di Donatello, ma anche per la capacità di trasformare un evento traumatico reale in una narrazione epica, corale e fiabesca. La pellicola si distingue per come riesce a mantenere un equilibrio tra fedeltà storica e interpretazione poetica, rendendo universale una vicenda intrisa di dolore e speranza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
